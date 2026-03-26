В России появится новая система персональной спутниковой связи на 180 аппаратов

По словам директора компании Андрея Манойло, новая группировка разместится на высоте около 750 километров. Окончательное число спутников определят по итогам проектирования, но планируется вывести порядка 180 аппаратов. Это обеспечит глобальное покрытие территории России и позволит передавать короткие сообщения. Система может быть также предложена зарубежным партнерам.

МСПССПД сохранит все сервисы действующей системы «Гонец 2.0». Новый проект призван частично заменить группировки «Скиф» и «Марафон», которые не вошли в нацпроект «Космос». Работы стартуют в ближайшее время, отметили в компании.