В России появится новая социальная сеть для женщин

Главный идеолог проекта и член наблюдательного совета фонда "Женщины России", Темур Шакая, подчеркнул, что цель Lady Link - создать пространство, где женщины будут чувствовать уверенность в возможности обсуждения любых вопросов и получения советов. Он также отметил, что сеть будет предоставлять удобный и бесплатный доступ к информации и консультациям.

Президент Фонда, Юлия Школенко, добавила, что проект не связан с феминистским движением, а направлен на поддержку семейных ценностей. Она подчеркнула, что Lady Link будет полезной для мам, бизнес-леди и женщин с активной социальной позицией, предоставляя им возможность обмена опытом, консультаций, поддержки и даже заработка.