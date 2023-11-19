В России появится новая социальная сеть для женщин

В России появится новая социальная сеть для женщинВ 2024 году
На круглом столе в Троице-Сергиевой лавре разработчики социальной сети Lady Link из Фонда "Женщины России" представили подробности предстоящего проекта. Сеть, ориентированная на поддержку традиционных семейных ценностей, планирует свой запуск в России в первой половине 2024 года, пишет ТАСС ссылаясь на представители разработчика соцсети.
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Главный идеолог проекта и член наблюдательного совета фонда "Женщины России", Темур Шакая, подчеркнул, что цель Lady Link - создать пространство, где женщины будут чувствовать уверенность в возможности обсуждения любых вопросов и получения советов. Он также отметил, что сеть будет предоставлять удобный и бесплатный доступ к информации и консультациям.
Президент Фонда, Юлия Школенко, добавила, что проект не связан с феминистским движением, а направлен на поддержку семейных ценностей. Она подчеркнула, что Lady Link будет полезной для мам, бизнес-леди и женщин с активной социальной позицией, предоставляя им возможность обмена опытом, консультаций, поддержки и даже заработка.