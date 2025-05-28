В России появится новая вакцина от туберкулёза уже в 2027 году

Окончательные данные об эффективности и безопасности вакцины ожидаются осенью 2026 года. После этого будет подготовлен отчёт и полный пакет документов для подачи на государственную регистрацию. При успешном исходе вакцина может быть включена в национальный календарь прививок.

В отличие от давно известной БЦЖ, новая вакцина предназначена не для младенцев, а для подростков и взрослых, которым требуется повторная защита. Она разработана с применением современных технологий и имеет принципиально иной состав и механизм действия.

Испытания проходят на базе около 50 медицинских учреждений по всей стране. В них участвуют примерно 2,5 тысячи добровольцев. По предварительным результатам, препарат демонстрирует обнадёживающие показатели.