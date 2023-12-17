В России появится новый сервис для онлайн-поступления в вузы

Этот сервис будет включать в себя новые образовательные программы, введенные в вузах страны по инициативе президента России о проведении пилотного проекта по изменению профессиональных уровней образования.

Важным шагом станет интеграция сервиса с платформой «Работа России» в 2024 году, что облегчит взаимодействие между работодателями и студентами, идущими на целевое обучение.

Помимо онлайн-заявок, абитуриенты смогут продолжать использовать традиционные методы подачи документов — отправку почтой или личное присутствие. Новый сервис призван сделать процесс поступления в вузы более удобным и доступным для всех желающих получить качественное образование.