В России появится новый сервис для онлайн-поступления в вузы

В России появится новый сервис для онлайн-поступления в вузыС 2024-2025 года
Правительство России подписало решение о запуске сервиса «Поступление в вуз онлайн» в рамках приемной кампании 2024−2025 годов. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил этот шаг, позволяя будущим студентам подавать заявления на обучение, включая программы базового высшего образования, пишет ТАСС ссылаясь на сайт правительства РФ.
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Этот сервис будет включать в себя новые образовательные программы, введенные в вузах страны по инициативе президента России о проведении пилотного проекта по изменению профессиональных уровней образования.
Важным шагом станет интеграция сервиса с платформой «Работа России» в 2024 году, что облегчит взаимодействие между работодателями и студентами, идущими на целевое обучение.
Помимо онлайн-заявок, абитуриенты смогут продолжать использовать традиционные методы подачи документов — отправку почтой или личное присутствие. Новый сервис призван сделать процесс поступления в вузы более удобным и доступным для всех желающих получить качественное образование.