В России
18:24, 17 декабря 2023
1 мин.

В России появится новый сервис для онлайн-поступления в вузы

С 2024-2025 года

Правительство России подписало решение о запуске сервиса «Поступление в вуз онлайн» в рамках приемной кампании 2024−2025 годов. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил этот шаг, позволяя будущим студентам подавать заявления на обучение, включая программы базового высшего образования, пишет ТАСС ссылаясь на сайт правительства РФ.

В России появится новый сервис для онлайн-поступления в вузы

© Ferra.ru

Этот сервис будет включать в себя новые образовательные программы, введенные в вузах страны по инициативе президента России о проведении пилотного проекта по изменению профессиональных уровней образования.

Важным шагом станет интеграция сервиса с платформой «Работа России» в 2024 году, что облегчит взаимодействие между работодателями и студентами, идущими на целевое обучение.

Помимо онлайн-заявок, абитуриенты смогут продолжать использовать традиционные методы подачи документов — отправку почтой или личное присутствие. Новый сервис призван сделать процесс поступления в вузы более удобным и доступным для всех желающих получить качественное образование.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#образование
,
#технологии
,
#сервис
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров