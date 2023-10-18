В России появиться оператор по перевооружению ракетно-космической отрасли

В России появиться оператор по перевооружению ракетно-космической отраслиЧто формирует новую индустриальную модель «Роскосмоса»
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос», Юрий Борисов, посетил НПО «Техномаш» и провел совещание, где с руководством НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева обсуждался вопрос о создании оператора в сфере технического и технологического перевооружения ракетно-космической отрасли, опубликовала Госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
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Также во время визита, Юрий Борисов осмотрел существующие и перспективные разработки на предприятии, отмечается в сообщении.
Создание отраслевого оператора является важнейшим шагом в формировании новой индустриальной модели для Госкорпорации «Роскосмос».
НПО «Техномаш» является ведущей научно-исследовательской организацией, ответственной за разработку технологий в области ракетно-космической техники и метрологической поддержки производства. Создание отраслевого оператора поможет более эффективно координировать усилия в области технического перевооружения и технологических инноваций в ракетно-космической сфере.