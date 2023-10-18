В России появиться оператор по перевооружению ракетно-космической отрасли

Также во время визита, Юрий Борисов осмотрел существующие и перспективные разработки на предприятии, отмечается в сообщении.

Создание отраслевого оператора является важнейшим шагом в формировании новой индустриальной модели для Госкорпорации «Роскосмос».

НПО «Техномаш» является ведущей научно-исследовательской организацией, ответственной за разработку технологий в области ракетно-космической техники и метрологической поддержки производства. Создание отраслевого оператора поможет более эффективно координировать усилия в области технического перевооружения и технологических инноваций в ракетно-космической сфере.