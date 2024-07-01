В России появится первый завод энергоутилизации отходов

Опубликовано 01 июля 2024, 21:36
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В России появится первый завод энергоутилизации отходовВсего планируется построить пять заводов
Компания «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию Ростех, завершает строительство первого в России современного завода энергетической утилизации отходов в городском округе Воскресенск. Сейчас на объекте идут пуско-наладочные работы, в рамках которых проверяются все системы перед началом промышленной эксплуатации.
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Новый завод, размещенный на площади 12,5 гектара рядом с деревней Свистягино, имеет мощность 700 тысяч тонн отходов в год и включает 31 здание и сооружение. За время строительства было уложено 43 тысячи кубометров бетона, смонтировано 7 тысяч тонн металлоконструкций и различного оборудования, включая три котла высотой по 42 метра каждый.
Проект с уровнем локализации производства 70% объединил усилия ведущих отечественных производителей при поддержке Госкорпорации Ростех, Госкорпорации Росатом и Уральского турбинного завода.
Всего компания «РТ-Инвест» планирует построить пять заводов энергетической утилизации отходов, включая четыре в Подмосковье и один в Республике Татарстан.