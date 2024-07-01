В России появится первый завод энергоутилизации отходов

Новый завод, размещенный на площади 12,5 гектара рядом с деревней Свистягино, имеет мощность 700 тысяч тонн отходов в год и включает 31 здание и сооружение. За время строительства было уложено 43 тысячи кубометров бетона, смонтировано 7 тысяч тонн металлоконструкций и различного оборудования, включая три котла высотой по 42 метра каждый.

Проект с уровнем локализации производства 70% объединил усилия ведущих отечественных производителей при поддержке Госкорпорации Ростех, Госкорпорации Росатом и Уральского турбинного завода.

Всего компания «РТ-Инвест» планирует построить пять заводов энергетической утилизации отходов, включая четыре в Подмосковье и один в Республике Татарстан.