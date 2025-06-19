В России появится первый завод по переработке литиевых аккумуляторов

Производство разместят на территории особой экономической зоны «Новоорловская». Компания «Квантрум», реализующая проект, инвестирует в него 6,5 млрд рублей. Завод сможет перерабатывать до 10 тысяч тонн отработанных батарей и выпускать 50 МВтч новых аккумуляторов ежегодно.

Как отметил глава комитета по промышленной политике Александр Ситов, предприятие будет использовать инновационную технологию замкнутого цикла. Это позволит не только утилизировать старые аккумуляторы, но и использовать полученные материалы для производства новых.

Проект имеет важное экологическое значение. Он поможет решить проблему утилизации опасных отходов и снизить зависимость России от импорта компонентов для аккумуляторов. Запуск завода запланирован на 2028 год.