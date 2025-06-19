В России появится первый завод по переработке литиевых аккумуляторов

Опубликовано 19 июня 2025, 11:531 мин.
В России появится первый завод по переработке литиевых аккумуляторовПроизводство полного цикла откроют к 2028 году
В Санкт-Петербурге планируют построить первый в России завод с полным циклом переработки и производства литий-ионных аккумуляторов. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Производство разместят на территории особой экономической зоны «Новоорловская». Компания «Квантрум», реализующая проект, инвестирует в него 6,5 млрд рублей. Завод сможет перерабатывать до 10 тысяч тонн отработанных батарей и выпускать 50 МВтч новых аккумуляторов ежегодно.
Как отметил глава комитета по промышленной политике Александр Ситов, предприятие будет использовать инновационную технологию замкнутого цикла. Это позволит не только утилизировать старые аккумуляторы, но и использовать полученные материалы для производства новых.
Проект имеет важное экологическое значение. Он поможет решить проблему утилизации опасных отходов и снизить зависимость России от импорта компонентов для аккумуляторов. Запуск завода запланирован на 2028 год.