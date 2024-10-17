В России появится платформа для борьбы с интернет-мошенниками

Опубликовано 17 октября 2024, 12:391 мин.
В России появится платформа для борьбы с интернет-мошенникамиНовая антифрод-платформа станет частью нацпроекта «Экономика данных»
В России началась работа над созданием национальной платформы для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Эта инициатива станет частью нового национального проекта «Экономика данных», как сообщил вице-премьер- руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
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Платформа будет направлена на борьбу с кибермошенничеством и объединит усилия госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ. Основной задачей платформы станет оперативное выявление и блокировка фишинговых сайтов, мошеннических номеров телефонов, а также подозрительных транзакций.
Создание платформы проходит в сотрудничестве с Банком России, и она станет «единым окном» для взаимодействия различных организаций в борьбе с мошенниками. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас идет разработка архитектуры системы, которая в будущем значительно повысит защиту россиян в цифровом пространстве.