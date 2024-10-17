В России появится платформа для борьбы с интернет-мошенниками

Платформа будет направлена на борьбу с кибермошенничеством и объединит усилия госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ. Основной задачей платформы станет оперативное выявление и блокировка фишинговых сайтов, мошеннических номеров телефонов, а также подозрительных транзакций.

Создание платформы проходит в сотрудничестве с Банком России, и она станет «единым окном» для взаимодействия различных организаций в борьбе с мошенниками. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас идет разработка архитектуры системы, которая в будущем значительно повысит защиту россиян в цифровом пространстве.