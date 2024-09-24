В России
Опубликовано 24 сентября 2024, 15:29
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В России появится почти тысячу цифровых двойников полигонов ТКО

РЭО создаст 244 цифровых двойника полигонов до конца года
В пресс-службе Российский экологический оператор (РЭО) сообщили, что до конца года появится еще 244 цифровых модели полигонов для размещения бытовых отходов. Таким образом, общее количество цифровых двойников достигнет 997, что позволит более эффективно оценивать остаточную вместимость полигонов.
В России появится почти тысячу цифровых двойников полигонов ТКО

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Цифровые двойники помогают выявлять реальное состояние полигонов и определять их срок службы. В процессе фиксации фиксируются важные характеристики объектов, такие как площадь, объем, высота, а также случаи выхода фильтрата за границы полигона. Это позволяет вовремя реагировать на нарушения и прогнозировать дефицит мощностей, отметили в пресс-службе.

На данный момент в России изучено 600 полигонов с помощью воздушного лазерного сканирования, и большинство из них уже оцифровано. В 2024 году 85 регионов подали заявки на создание новых цифровых моделей. Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что в этом процессе активно участвуют такие регионы, как Московская, Ленинградская и Нижегородская области, которые тестируют новые технологии, включая мониторинг с помощью дронов.