В России появится почти тысячу цифровых двойников полигонов ТКО

Цифровые двойники помогают выявлять реальное состояние полигонов и определять их срок службы. В процессе фиксации фиксируются важные характеристики объектов, такие как площадь, объем, высота, а также случаи выхода фильтрата за границы полигона. Это позволяет вовремя реагировать на нарушения и прогнозировать дефицит мощностей, отметили в пресс-службе.

На данный момент в России изучено 600 полигонов с помощью воздушного лазерного сканирования, и большинство из них уже оцифровано. В 2024 году 85 регионов подали заявки на создание новых цифровых моделей. Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что в этом процессе активно участвуют такие регионы, как Московская, Ленинградская и Нижегородская области, которые тестируют новые технологии, включая мониторинг с помощью дронов.