В России появится поезд на магнитной подушке

В России появится поезд на магнитной подушкеВ Санкт-Петербурге
Московский институт теплотехники представил технический проект монорельсовой транспортной системы (МТС) с использованием магнитной подушки для Санкт-Петербурга, цитирует ТАСС предприятие.
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Согласно сообщению, технический проект создан совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области и предполагает постройку монорельсовой трассы от станции метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас".
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между органами исполнительной власти Ленинградской области и АО "Корпорация "МИТ" (входит в Роскосмос) был разработан технический проект пассажирской МТС с использованием системы магнитной разгрузки для трассы "Станция метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас" в Ленинградской области.
Действующий полноразмерный макет поезда с магнитной подушкой был разработан в 2021 году и успешно прошел испытания.