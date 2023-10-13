В России появится поезд на магнитной подушке

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между органами исполнительной власти Ленинградской области и АО "Корпорация "МИТ" (входит в Роскосмос) был разработан технический проект пассажирской МТС с использованием системы магнитной разгрузки для трассы "Станция метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас" в Ленинградской области.