В России появится программа подготовки космонавтов для студентов

Программа разработана с участием более 20 экспертов из МАИ и ЦПК, которые будут проводить тестирование участников по более чем 100 критериям. Подача заявок начнется 1 сентября, а обучение продлится до конца июня 2025 года.

Программа подготовки призвана обеспечить серьезную подготовку кандидатов к поступлению в отряд космонавтов и подготовить специалистов для будущих миссий на Российской орбитальной станции.