В России появится реестр официальных интернет-магазинов

Опубликовано 24 ноября 2025, 16:061 мин.
В России появится реестр официальных интернет-магазиновМера направлена на борьбу с фишинговыми сайтами
Правительство России рассмотрит возможность создания единого реестра официальных ссылок на интернет-магазины. Эта мера предусмотрена планом реализации концепции противодействия киберпреступности на 2026 год.
Инициатива направлена на борьбу с фишинговыми сайтами. Система будет работать по принципу исключения: ресурсы, не включенные в реестр, смогут оперативно блокироваться как потенциально мошеннические.
Разработкой предложений займутся Минцифры, МВД, Минфин, ФНС и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Банком России. Срок представления конкретных предложений в правительство установлен на третий квартал 2026 года. Реестр призван повысить эффективность ограничения доступа к подменным ресурсам.