В России появится реестр официальных интернет-магазинов

Инициатива направлена на борьбу с фишинговыми сайтами. Система будет работать по принципу исключения: ресурсы, не включенные в реестр, смогут оперативно блокироваться как потенциально мошеннические.

Разработкой предложений займутся Минцифры, МВД, Минфин, ФНС и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Банком России. Срок представления конкретных предложений в правительство установлен на третий квартал 2026 года. Реестр призван повысить эффективность ограничения доступа к подменным ресурсам.