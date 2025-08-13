В России
Опубликовано 13 августа 2025, 18:58
1 мин.

В России появится сервис быстрого повышения уровня биометрии

Новый способ упростит доступ к услугам банков и госсервисов
В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) сообщили, что во втором полугодии 2025 года в России запустят сервис, позволяющий бесплатно повысить уровень ранее зарегистрированной биометрии. После прохождения упрощенной процедуры в банке пользователи смогут пользоваться всеми сервисами Единой биометрической системы без ограничений.
В стране действуют три уровня биометрии: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Первые два уровня регистрируются через приложение «Госуслуги биометрия» и дают доступ к ограниченному перечню услуг. Подтвержденная биометрия оформляется очно в банках и открывает возможность пользоваться всеми сервисами Единой биометрической системы без ограничений.

Согласно новым правилам, для повышения уровня до подтвержденного пользователю достаточно сверить биометрические данные с уже сохраненными образцами в отделении банка. Полная процедура регистрации не требуется. Услуга доступна тем, кто ранее сдавал свои данные через приложение «Госуслуги биометрия».

Процесс подтверждения занимает до 5 минут: необходимо показать паспорт, сделать селфи и произнести последовательность цифр перед камерой. Полная регистрация в банке длится до 12 минут.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
