В России появится сервис быстрого повышения уровня биометрии

В стране действуют три уровня биометрии: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Первые два уровня регистрируются через приложение «Госуслуги биометрия» и дают доступ к ограниченному перечню услуг. Подтвержденная биометрия оформляется очно в банках и открывает возможность пользоваться всеми сервисами Единой биометрической системы без ограничений.

Согласно новым правилам, для повышения уровня до подтвержденного пользователю достаточно сверить биометрические данные с уже сохраненными образцами в отделении банка. Полная процедура регистрации не требуется. Услуга доступна тем, кто ранее сдавал свои данные через приложение «Госуслуги биометрия».

Процесс подтверждения занимает до 5 минут: необходимо показать паспорт, сделать селфи и произнести последовательность цифр перед камерой. Полная регистрация в банке длится до 12 минут.