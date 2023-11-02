В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты

Основная цель этой системы мониторинга - получение информации о том, как меняется состояние многолетней мерзлоты под воздействием изменяющегося климата. Это позволит лучше предсказать объемы выбросов парниковых газов в атмосферу при ее оттаивании и расширить наше понимание климатических изменений, отмечается в постановлении.

Полученные данные будут использоваться для разработки моделей и сценариев, помогающих предотвратить негативное воздействие климатических изменений на экономику и качество жизни граждан. Особое внимание уделяется безопасной эксплуатации инфраструктуры в регионах, где многолетняя мерзлота занимает значительные территории.

Эта система мониторинга станет частью общей структуры государственного экологического мониторинга и будет реализована при участии Росгидромета, организации, ответственной за ее создание и функционирование.