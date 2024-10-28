В России появится собственное Linux-сообщество

По словам представителя Минцифры, увольнение российских сотрудников можно рассматривать как акт дискриминации. В условиях современных вызовов ключевым направлением становится укрепление кооперации с теми странами, которые готовы работать с Россией. Министерство подчеркивает важность создания условий для сотрудничества, что может привести к разработке уникального продукта.

Он также отметил, что создание альтернативной структуры станет важным шагом в ответ на текущие изменения в международной политике. Однако на вопрос о том, обсуждалось ли уже создание подобного сообщества с конкретными странами, представитель не уточнил.