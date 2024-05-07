В России появится свой Steam Deck: эксперты обсудили детали

В России появится свой Steam Deck: эксперты обсудили деталиПроект возможно реализовать за 3-4 года
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По оценкам специалистов, российский рынок видеоигр на сегодняшний день составляет порядка 2 — 2,5 млрд евро в год. Создание отечественной игровой консоли и приставок — это не только способ сделать рынок национально ориентированным, но и возможность противостоять западным компаниям, которые в последнее время все чаще ограничивают доступ к своим сервисам для россиян, отмечают эксперты.
Один из серьезнейших вызовов, стоящих перед игровой отраслью и государством — это разворот индустрии внутрь страны, отказ от работы в пользу иностранных компаний и формирование внутреннего рынка с национальными продуктами. Эксперты уверены, что для решения задачи необходимо формирование консорциума из представителей всех сегментов отрасли. При этом крайне важно чтобы в рамках создаваемого консорциума было несколько производителей оборудования.
Эксперты сформулировали основные характеристики мобильной консоли, которая может быть востребована рынком: устройство, которое предоставит выход в сеть, обеспечит удобные платежи, удобные элементы управления и охлаждение.
И когда мы говорим про консоль, то будущее нашего рынка — это консоль под продукты этого типа. Это мобильный процессор, и возможность подключиться к сети мобильной или WIFI. И у такого устройства сегодня фактически нет конкурента. Потому что на Nintendo Switch очень сложно запускать Free-to-play продукты. Steam Deck очень дорогой, плюс у него нет выхода в интернет. Игроку надо с мобильника раздавать интернет, высаживая его батарейку, а это сегодня является одним из стоп-факторов для геймеров. Потому что это тоже самое, что и играть на смартфоне, а потом остаться без связи, не иметь возможности оплатить что-то или вызвать такси. Кроме того, игры очень активно нагревают смартфоны, что негативно сказывается как на комфорте самой игры, так и на работоспособности девайса. Срок его жизни сокращается примерно вдвое.