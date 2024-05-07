В России появится свой Steam Deck: эксперты обсудили детали

По оценкам специалистов, российский рынок видеоигр на сегодняшний день составляет порядка 2 — 2,5 млрд евро в год. Создание отечественной игровой консоли и приставок — это не только способ сделать рынок национально ориентированным, но и возможность противостоять западным компаниям, которые в последнее время все чаще ограничивают доступ к своим сервисам для россиян, отмечают эксперты.

Один из серьезнейших вызовов, стоящих перед игровой отраслью и государством — это разворот индустрии внутрь страны, отказ от работы в пользу иностранных компаний и формирование внутреннего рынка с национальными продуктами. Эксперты уверены, что для решения задачи необходимо формирование консорциума из представителей всех сегментов отрасли. При этом крайне важно чтобы в рамках создаваемого консорциума было несколько производителей оборудования.

Эксперты сформулировали основные характеристики мобильной консоли, которая может быть востребована рынком: устройство, которое предоставит выход в сеть, обеспечит удобные платежи, удобные элементы управления и охлаждение.