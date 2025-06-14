В России появится тест для быстрой оценки иммунитета к холере

Этот анализ выявляет разные типы иммуноглобулинов и измеряет их уровень. Благодаря этому можно оценивать динамику иммунитета даже в тех случаях, когда сама бактерия уже не обнаруживается в организме. Такой подход помогает оперативно реагировать на любые случаи завозной холеры.

На недавнем совете руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран Евразийского экономического союза этот тест вызвал большой интерес. Россия планирует делиться своей разработкой не только с государствами ЕАЭС, но и с другими дружественными странами, где потребуется помощь в борьбе с эпидемиями.