В России появится тест для быстрой оценки иммунитета к холере

Опубликовано 14 июня 2025, 16:211 мин.
В России появится тест для быстрой оценки иммунитета к холереРазработка заинтересовала международных специалистов
В России создают тест, который поможет быстро определить иммунитет к холере. Сейчас он находится на стадии регистрации, но уже вызвал интерес у зарубежных специалистов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что тест позволяет понять, был ли недавно контакт с возбудителем болезни или же иммунитет сформировался давно.
© Ferra.ru
Этот анализ выявляет разные типы иммуноглобулинов и измеряет их уровень. Благодаря этому можно оценивать динамику иммунитета даже в тех случаях, когда сама бактерия уже не обнаруживается в организме. Такой подход помогает оперативно реагировать на любые случаи завозной холеры.
На недавнем совете руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран Евразийского экономического союза этот тест вызвал большой интерес. Россия планирует делиться своей разработкой не только с государствами ЕАЭС, но и с другими дружественными странами, где потребуется помощь в борьбе с эпидемиями.