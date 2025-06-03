В России появится учебник по киберпсихологии

Учебник уже полностью сверстан. В нем рассказывается, что такое киберпсихология, ее методы и история. Также рассматриваются практические сферы применения — от видеоигр до военных технологий и цифрового образования.

Разработчики выбрали научное издательство, которое сотрудничает с вузами. Это позволит включить учебник в список рекомендованной литературы.

Новость прозвучала на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. В этом году мероприятие собрало представителей более 30 стран. Основные темы — большие данные, цифровой суверенитет и трансформация госуправления.