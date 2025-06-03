В России появится учебник по киберпсихологии

Опубликовано 03 июня 2025, 13:301 мин.
В России появится учебник по киберпсихологииСтуденты смогут изучать влияние цифры на психику"
До конца 2025 года в российских вузах появится первый учебник по киберпсихологии. Его готовит команда ученых из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Книга будет доступна в электронных библиотеках по подписке, чтобы студенты могли изучать ее бесплатно.
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Учебник уже полностью сверстан. В нем рассказывается, что такое киберпсихология, ее методы и история. Также рассматриваются практические сферы применения — от видеоигр до военных технологий и цифрового образования.
Разработчики выбрали научное издательство, которое сотрудничает с вузами. Это позволит включить учебник в список рекомендованной литературы.
Новость прозвучала на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. В этом году мероприятие собрало представителей более 30 стран. Основные темы — большие данные, цифровой суверенитет и трансформация госуправления.