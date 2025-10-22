В России появится универсальная вакцина против гриппа

По словам представителей института, исследования близки к завершению, и в ближайшее время ученые рассчитывают перейти к проверке эффективности вакцины на добровольцах. В случае успешных испытаний препарат может быть выведен на рынок в обозримой перспективе.

Сейчас в мире не существует зарегистрированной универсальной вакцины от гриппа, хотя Всемирная организация здравоохранения ставила задачу внедрить такую технологию к 2027 году. Российские ученые при этом входят в число лидеров по темпам исследований в этой области.

Изначальная концепция универсальной вакцины предполагала защиту на протяжении всей жизни после одной или нескольких прививок. Сейчас разработчики двигаются к этой цели поэтапно, создавая решение с пролонгированным действием.