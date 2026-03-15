В России появится установка для поиска частиц темной материи

Опубликовано 15 марта 2026, 23:351 мин.
В России появится установка для поиска частиц темной материиВ комплекс войдут криостат, магнит и резонатор
Ученые Института ядерных исследований РАН планируют до 2030 года построить установку для поиска частиц темной материи. Как рассказал старший научный сотрудник Петр Сатунин, в основе разработки лежат счетчики одиночных фотонов, созданные коллегами в Нижнем Новгороде. У них очень низкое время ложных срабатываний, что позволяет проводить сверхточные измерения.
Ученые рассчитывают зафиксировать сигнал от темной материи после ее превращения в фотоны в магнитном поле. В состав комплекса войдет криостат растворения для поддержания сверхнизких температур, резонатор диаметром около 2 см и длиной 10 см, а также магнит. Прототип резонатора уже создан, запуск возможен в ближайшие два года.
Сатунин напомнил, что темную материю ищут давно, но пока безуспешно. Сейчас одной из главных гипотез являются аксионы — очень легкие частицы. Если они существуют и проходят сквозь магнитное поле, то с малой вероятностью могут превращаться в фотоны. Эти события надеются зарегистрировать физики.