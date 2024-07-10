В России появится возможность заселения в отели по биометрии

Инновационный сервис позволит гостям заселяться по биометрии: данные будут проверяться с помощью камер, интегрированных с ЕБС. Этот шаг предполагает создание карточки гостя и её автоматическую отправку в нужные органы.

Центр биометрических технологий подтвердил начало работ по интеграции сервиса, планируется проведение пилотного проекта в нескольких московских гостиницах в ближайшие месяцы. Ожидается, что новый сервис значительно упростит процесс заселения, предоставляя гражданам возможность использовать биометрию вместо паспорта для удобства и безопасности.