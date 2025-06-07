В России появятся 13 площадок для испытаний новых технологий

Опубликовано 07 июня 2025, 18:281 мин.
В России появятся 13 площадок для испытаний новых технологийВ 2025 году
В России в 2025 году откроются не менее 13 площадок для тестирования новейших технологий в рамках национальных проектов по технологическому лидерству. Эта информация была озвучена председателем правительства Михаилом Мишустиным на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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В этом году планируется создание восьми клинических баз, где будут испытывать новые медицинские технологии, проводить клинические исследования и тестировать лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, появятся два центра для инженерных разработок, которые сосредоточатся на новых материалах и химии.
Также в перечне запланированных проектов значатся две площадки, предназначенные для опытно-промышленного производства и масштабирования новых технологий.
Кроме того, в университете «Иннополис» будет открыт центр промышленной робототехники.