В России появятся 13 площадок для испытаний новых технологий

В этом году планируется создание восьми клинических баз, где будут испытывать новые медицинские технологии, проводить клинические исследования и тестировать лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, появятся два центра для инженерных разработок, которые сосредоточатся на новых материалах и химии.

Также в перечне запланированных проектов значатся две площадки, предназначенные для опытно-промышленного производства и масштабирования новых технологий.

Кроме того, в университете «Иннополис» будет открыт центр промышленной робототехники.