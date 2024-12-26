В России появятся ИИ-ассистенты для подготовки к ЕГЭ

Как рассказал Чернышенко, эти помощники не будут просто давать готовые ответы. Их задача — стать своеобразными цифровыми учителями, которые помогут ученикам анализировать слабые места, концентрироваться на сложных темах и эффективнее усваивать материал. Искусственный интеллект будет оценивать ответы школьников и предлагать индивидуальные рекомендации для улучшения знаний.

Однако, как отметил вице-премьер, новые технологии не смогут полностью заменить традиционное наставничество и обучение с участием педагогов. Роль учителя останется ключевой, а ИИ будет лишь вспомогательным инструментом, помогающим в учебе.