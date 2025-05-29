В России
Опубликовано 29 мая 2025, 22:30
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В России появятся клеточные препараты для восстановления тканей

Новые биомедицинские лекарства выйдут в ближайшие годы
В России в ближайшие годы появятся революционные клеточные препараты для лечения целого ряда заболеваний. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Разработки охватывают такие направления, как мужское бесплодие, заживление ран и ожогов, восстановление хрящевой ткани и терапия повреждений мозга.
В России появятся клеточные препараты для восстановления тканей

© Ferra.ru

Один из самых ожидаемых препаратов предназначен для лечения мужского бесплодия. Его клинические испытания должны завершиться к концу 2025 года, после чего он поступит в медицинские учреждения. Это особенно актуально на фоне демографических проблем — только в 2024 году в ходе диспансеризации выявили более 230 тысяч случаев заболеваний репродуктивной системы.

Еще одна важная разработка — клеточный продукт для заживления ран и ожогов. Ежегодно с такими травмами к врачам обращаются свыше 200 тысяч человек. Препарат может быть особенно востребован в зоне боевых действий. Параллельно ведутся работы над средствами для восстановления хрящевой ткани, которые позволят избежать сложных операций по эндопротезированию.

К началу 2026 года ученые планируют создать препараты для лечения повреждений головного и спинного мозга. Сейчас эти технологии проходят клинические испытания в рамках национального проекта. Кроме того, в следующем году ожидается регистрация первого российского прибора для коррекции когнитивных расстройств.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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