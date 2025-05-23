Опубликовано 23 мая 2025, 17:511 мин.
В России появятся новые автономные суда — Минтранс готовит запускПаромы без экипажа выйдут на новые маршруты
Минтранс России сообщил о скором запуске новых автономных судов, подобных тем, что уже курсируют между Усть-Лугой и Балтийском. Сейчас на этом маршруте работают два парома с системами автономного судовождения — «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».
Для расширения практики использования подобных судов в марте 2024 года были внесены поправки в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Эти изменения вступили в силу с 1 сентября и регулируют правила эксплуатации автономных судов, включая вопросы управления, правовой статус экипажа и порядок взаимодействия на воде.
Новые автономные суда должны упростить морские перевозки и повысить безопасность. Благодаря автоматизированным системам управление становится точнее, а участие человека в рисковых ситуациях сводится к минимуму. Минтранс рассчитывает, что это приведет к снижению числа аварий и повысит эффективность морской логистики.