Для расширения практики использования подобных судов в марте 2024 года были внесены поправки в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Эти изменения вступили в силу с 1 сентября и регулируют правила эксплуатации автономных судов, включая вопросы управления, правовой статус экипажа и порядок взаимодействия на воде.

Новые автономные суда должны упростить морские перевозки и повысить безопасность. Благодаря автоматизированным системам управление становится точнее, а участие человека в рисковых ситуациях сводится к минимуму. Минтранс рассчитывает, что это приведет к снижению числа аварий и повысит эффективность морской логистики.