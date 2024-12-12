В России появятся платформы с ИИ-сервисами для регионов

По словам министра, регионы не смогут самостоятельно разрабатывать и внедрять искусственный интеллект из-за сложности этого процесса. Вместо этого планируется создать платформы, которые позволят значительно упростить доступ к нужным сервисам. Эти решения станут доступны для использования в различных сферах — от государственного управления до социальной сферы.

Министр подчеркнул, что благодаря этим платформам регионам будет достаточно просто подключиться к готовым ИИ-сервисам, что ускорит процесс их внедрения. Ожидается, что уже через год или два можно будет увидеть реальные результаты этих инициатив.