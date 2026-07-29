В России появятся повязки для быстрой остановки кровотечения

Повязка создана на основе природного минерала каолина, обладающего гемостатическими свойствами. По словам директора центра Михаила Воеводы, она способна остановить кровотечение в течение двух минут и подходит для различных видов ран и кровотечений. Степень локализации разработки составляет 100%.

Одновременно специалисты разработали жгут-турникет, конструкция которого позволяет наложить его одной рукой, если вторая конечность повреждена. Оба изделия предназначены для оказания первой помощи в экстремальных условиях, добавил Воевода.