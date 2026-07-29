В России появятся повязки для быстрой остановки кровотечения

Опубликовано 29 июля 2026, 21:241 мин.
В России появятся повязки для быстрой остановки кровотеченияРегистрацию изделия ожидают до конца года
Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) рассчитывает до конца года получить регистрационное удостоверение на раневые повязки собственного производства. Медицинское изделие предназначено для быстрой остановки кровотечений и сможет применяться после регистрации, пишет ТАСС.
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Повязка создана на основе природного минерала каолина, обладающего гемостатическими свойствами. По словам директора центра Михаила Воеводы, она способна остановить кровотечение в течение двух минут и подходит для различных видов ран и кровотечений. Степень локализации разработки составляет 100%.
Одновременно специалисты разработали жгут-турникет, конструкция которого позволяет наложить его одной рукой, если вторая конечность повреждена. Оба изделия предназначены для оказания первой помощи в экстремальных условиях, добавил Воевода.