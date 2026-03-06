В России появятся съедобные вакцины против вирусов и бактерий

По словам заведующего отделом молекулярной микробиологии имени академика РАН А. А. Тотоляна Александр Суворов, работы начались во время эпидемии COVID-19. Ученые изменили генетическую структуру бактерии и добавили в нее фрагменты вирусов, чтобы организм мог формировать иммунный ответ после употребления продукта с такими антигенами.

Среди разработок есть несколько направлений. Созданы два варианта вакцины против гриппа, препарат против пневмококка, а также три варианта вакцины против стрептококка группы B. Также разработан вариант против COVID-19, включая штамм «омикрон». Отдельно ученые представили двухкомпонентную вакцину, содержащую антигены вируса гриппа и пневмококка.