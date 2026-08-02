В России появятся собственные стандарты для нефтегазового оборудования

Опубликовано 02 августа 2026, 12:061 мин.
В России появятся собственные стандарты для нефтегазового оборудованияИНТИ разработал более 400 норм отрасли
Российские компании начали разработку национального стандарта сертификации оборудования для нефтегазовой отрасли. Как сообщил директор Института нефтегазовых технологических инициатив Алексей Фадеев, это вынужденная мера из-за того, что американский институт API прекратил выдачу сертификатов российским производителям и начал их отзывать, пишет ТАСС.
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Изначально учредителями института выступили «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Сибур». Сейчас в организации состоят уже 12 крупнейших энергетических компаний России. Совместно с инженерами они разработали более 400 отечественных стандартов, которые позволяют внедрять новые технологические решения.
Фадеев отметил, что новые нормативы создаются на основе зарубежных аналогов, но с учетом российской специфики. Цель — сохранить достигнутый уровень безопасности. К проекту уже присоединились наблюдатели из более чем 10 стран, включая государства ОПЕК.