В России появятся собственные стандарты для нефтегазового оборудования

Изначально учредителями института выступили «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Сибур». Сейчас в организации состоят уже 12 крупнейших энергетических компаний России. Совместно с инженерами они разработали более 400 отечественных стандартов, которые позволяют внедрять новые технологические решения.

Фадеев отметил, что новые нормативы создаются на основе зарубежных аналогов, но с учетом российской специфики. Цель — сохранить достигнутый уровень безопасности. К проекту уже присоединились наблюдатели из более чем 10 стран, включая государства ОПЕК.