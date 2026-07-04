В России появятся VR-программы для снижения стресса

В рамках работы ученые выяснили, что восприятие «безопасного места» зависит от возраста. Люди младше 50 лет чаще связывают ощущение безопасности с природными открытыми ландшафтами. У старшего поколения чаще встречаются образы дома, комнаты или дачи.

Отмечается, что представители старшего возраста примерно в четыре раза чаще выбирают личное пространство как символ безопасности. На основе этих различий планируется создавать персонализированные VR-сценарии.

По словам заведующей кафедрой общей психологии РосУниМеда Татьяны Бузины, технологию рассматривают как возможный инструмент поддержки людей с ПТСР и тревожными расстройствами, а также тех, кто не может посещать психотерапию очно. При этом Бузина отметила необходимость клинической проверки эффективности таких решений.