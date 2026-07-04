В России
Опубликовано 04 июля 2026, 09:30
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В России появятся VR-программы для снижения стресса

Ученые изучили восприятие безопасности
Российские ученые начали разработку VR-библиотек, которые могут использоваться для снижения тревожности и стрессовых состояний. Основа для этих программ была получена в ходе совместного исследования специалистов Сеченовского университета, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российского университета медицины и ФНЦ психологических и междисциплинарных исследований, пишут «Известия».
В России появятся VR-программы для снижения стресса

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В рамках работы ученые выяснили, что восприятие «безопасного места» зависит от возраста. Люди младше 50 лет чаще связывают ощущение безопасности с природными открытыми ландшафтами. У старшего поколения чаще встречаются образы дома, комнаты или дачи.

Отмечается, что представители старшего возраста примерно в четыре раза чаще выбирают личное пространство как символ безопасности. На основе этих различий планируется создавать персонализированные VR-сценарии.

По словам заведующей кафедрой общей психологии РосУниМеда Татьяны Бузины, технологию рассматривают как возможный инструмент поддержки людей с ПТСР и тревожными расстройствами, а также тех, кто не может посещать психотерапию очно. При этом Бузина отметила необходимость клинической проверки эффективности таких решений.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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