В России предложиил создать электронный реестр исполнительных документов

Согласно предложению, все исполнительные документы будут формироваться в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Информация о каждом документе будет автоматически заноситься в единую базу данных. Взыскатели и должники смогут отслеживать ход исполнения через портал «Госуслуги».

Новый сервис позволит направлять исполнительные документы в банки, работодателям и приставам прямо из личного кабинета на «Госуслугах». При этом традиционный способ подачи документов через соответствующие органы сохранится.

В отличие от существующего банка данных ФССП, доступ к реестру получат только участники конкретного исполнительного производства. В системе предусмотрят защитные механизмы для предотвращения мошенничества с документами.