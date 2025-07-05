В России предложиил создать электронный реестр исполнительных документов

Опубликовано 05 июля 2025, 22:311 мин.
В России предложиил создать электронный реестр исполнительных документовНовая система упростит взыскание долгов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект о создании Единого государственного реестра исполнительных документов. Инициатива направлена на цифровизацию процесса исполнения судебных решений и снижение нагрузки на судебных приставов.
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Согласно предложению, все исполнительные документы будут формироваться в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Информация о каждом документе будет автоматически заноситься в единую базу данных. Взыскатели и должники смогут отслеживать ход исполнения через портал «Госуслуги».
Новый сервис позволит направлять исполнительные документы в банки, работодателям и приставам прямо из личного кабинета на «Госуслугах». При этом традиционный способ подачи документов через соответствующие органы сохранится.
В отличие от существующего банка данных ФССП, доступ к реестру получат только участники конкретного исполнительного производства. В системе предусмотрят защитные механизмы для предотвращения мошенничества с документами.