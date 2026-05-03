В России предложили создать лаборатории для борьбы с биоугрозами

03 мая 2026, 11:49
В России предложили создать лаборатории для борьбы с биоугрозамиК 2030 году
Партия «Единая Россия» выступила с инициативой создать к 2030 году 15 лабораторий высокого уровня биологической безопасности. Об этом сообщил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома партии. Новые учреждения нужны для оперативного выявления опасных инфекций и быстрого реагирования на возможные биологические угрозы, пишет ТАСС
Предложения подготовил совет партии по инновационному и технологическому развитию. Они войдут в технологический раздел народной программы. Также в инициативах идет речь о том, чтобы не менее 80% граждан получили доступ к молекулярно-генетической диагностике инфекционных заболеваний в течение 24 часов.
Также предлагается разрабатывать быстрые тест-системы для идентификации патогенов и токсинов. Срок создания таких систем после выявления угрозы не должен превышать четырех дней. Сидякин подчеркнул, что скорость постановки диагноза влияет на своевременность лечения, эффективность помощи и снижение риска распространения инфекций, особенно в регионах.