В России предложили использовать дирижабли для транспортировки угля

Опубликовано 21 июня 2024, 20:10
1 мин.
В России предложили использовать дирижабли для транспортировки угляОни могут перевозить эквивалент груза трех-четырех полувагонов
На Международном Сибирском транспортном форуме в Новосибирске проректор Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) Кирилл Костиков представил идею использования грузовых дирижаблей для транспортировки угля. В условиях санкций и ограничений на железнодорожные перевозки восточные компании столкнулись с необходимостью искать альтернативные методы доставки.
© Ferra.ru
Дирижабли могут перевозить эквивалент груза трех-четырех полувагонов за один рейс, что приближает их по себестоимости к железнодорожным перевозкам, но обеспечивает вдвое большую скорость доставки. Костиков также отметил планы включить этот проект в программу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».
Эксперты обсудили потенциал дирижаблей в других отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, где они могут снизить простои буровых установок и уменьшить стоимость мультимодальных перевозок. Расчеты показали, что разработка новых дирижаблей обойдется примерно в 38 миллиардов рублей.