В России предложили использовать дирижабли для транспортировки угля

Дирижабли могут перевозить эквивалент груза трех-четырех полувагонов за один рейс, что приближает их по себестоимости к железнодорожным перевозкам, но обеспечивает вдвое большую скорость доставки. Костиков также отметил планы включить этот проект в программу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

Эксперты обсудили потенциал дирижаблей в других отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, где они могут снизить простои буровых установок и уменьшить стоимость мультимодальных перевозок. Расчеты показали, что разработка новых дирижаблей обойдется примерно в 38 миллиардов рублей.