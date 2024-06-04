В России предложили использовать ИИ для защиты граждан

На открытом диалоге с президентом и руководителем «Сбербанка России» Германом Грефом Матвиенко отметила рост рисков утечки данных граждан и подчеркнула необходимость принятия более энергичных и действенных мер в области национальной безопасности.

Валентина Матвиенко также подчеркнула, что кроме борьбы с финансовыми мошенниками, вопрос защиты данных становится также вопросом национальной безопасности, учитывая возможное воздействие злоумышленников на граждан.

Председатель Совета Федерации призвала обсудить возможности использования новых технологий, включая искусственный интеллект, для предотвращения угроз и защиты населения от преступных действий и злоупотреблений с их данными.