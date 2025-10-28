В России предложили использовать уголь и газ для майнинга

Опубликовано 28 октября 2025, 17:141 мин.
В России предложили использовать уголь и газ для майнингаЭнергоресурсы удаленных районов направят на вычисления
В России обсуждается возможность применения труднодоступных энергетических ресурсов для производства электроэнергии, необходимой для вычислительных процессов и майнинга. Инициатива касается территорий, где транспортировка угля и газа экономически невыгодна.
По словам главы Республики Саха (Якутия) и председателя комиссии Госсовета по энергетике Айсена Николаева, подобные решения особенно актуальны для северных регионов, где добыча топлива ведётся вдали от инфраструктуры. Он отметил, что создание на таких площадках энергоцентров позволит использовать ресурсы на месте и обеспечит дополнительный экономический эффект.
В качестве примера Николаев привёл отдалённые газовые месторождения Якутии, для которых строительство трубопроводов нецелесообразно из-за высоких затрат. Однако организация энергопроизводства для цифровых вычислений или майнинга на этих территориях может оказаться рентабельной при правильных расчётах и управлении.