В России предложили использовать угольные отходы для производства кирпича

С каждым годом количество техногенных отходов, таких как искусственные возвышенности из обедненных пород, растет, что требует поиска эффективных методов их утилизации. Декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян отметил, что активная переработка угольных терриконов увеличивает интерес к попутным продуктам их переработки. Это связано с экономическими факторами: получаемые материалы обладают устойчивыми свойствами и приемлемой стоимостью.

Исследования показали, что терриконы содержат не только уголь, но и аргиллиты, алевролиты и песчаники. Ученые установили, что из этих пород можно производить керамические кирпичи. Явруян подчеркнул, что накопленное сырье на угледобывающих предприятиях России может стать перспективным источником для строительных материалов благодаря низкой стоимости и уменьшению затрат на обжиг.

Следующий этап работы ученых — комплексное изучение обжиговых свойств указанных пород и разработка технологий для производства керамических кирпичей с использованием угольных отходов.