В России
Опубликовано 22 октября 2024, 16:50
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В России предложили использовать угольные отходы для производства кирпича

Новые технологии помогут снизить стоимость стройматериалов
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили использовать угольные отходы, известные как терриконы, для производства керамических кирпичей. Это решение направлено на снижение стоимости строительных материалов и эффективную переработку растущего количества техногенных отходов, сообщается в статье, опубликованной в журнале Buildings.
В России предложили использовать угольные отходы для производства кирпича

© Ferra.ru

С каждым годом количество техногенных отходов, таких как искусственные возвышенности из обедненных пород, растет, что требует поиска эффективных методов их утилизации. Декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян отметил, что активная переработка угольных терриконов увеличивает интерес к попутным продуктам их переработки. Это связано с экономическими факторами: получаемые материалы обладают устойчивыми свойствами и приемлемой стоимостью.

Исследования показали, что терриконы содержат не только уголь, но и аргиллиты, алевролиты и песчаники. Ученые установили, что из этих пород можно производить керамические кирпичи. Явруян подчеркнул, что накопленное сырье на угледобывающих предприятиях России может стать перспективным источником для строительных материалов благодаря низкой стоимости и уменьшению затрат на обжиг.

Следующий этап работы ученых — комплексное изучение обжиговых свойств указанных пород и разработка технологий для производства керамических кирпичей с использованием угольных отходов.