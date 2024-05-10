В России предложили изменить правила хранения данных пользователей в интернете

Сейчас организаторы хранения информации (ОХИ) обязаны хранить IP-адреса пользователей и сайтов. Предложение министерства заключается в добавлении к этим данным информации о сетевых портах — идентификаторах программ или процессов, обслуживающих сетевые соединения, а также адресов ресурсов.

Представители ведомства объясняют необходимость этого шага тем, что отсутствие расширенной информации о пользователях затрудняет идентификацию тех, кто размещает или передает незаконный контент. Однако, такие изменения вызывают опасения среди экспертов, которые считают, что это может привести к расширению контроля и ограничений в сфере интернета.

Пока ведомство не предоставила официального ответа на запросы по поводу этого предложения. Однако, эксперты уже сейчас обсуждают потенциальные последствия расширения списка данных о пользователях для интернет-ресурсов.