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В России
Опубликовано 10 мая 2024, 14:52
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В России предложили изменить правила хранения данных пользователей в интернете

Добавят информацию о сетевых портах
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает изменить правила хранения данных пользователей интернет-ресурсов. Согласно предложению, к обязательным данным для хранения добавятся номера сетевых портов пользователей и адреса ресурсов. Это изменение может оказать значительное влияние на сферу интернета и привести к расширенному контролю правоохранительных органов.
В России предложили изменить правила хранения данных пользователей в интернете

© Ferra.ru

Сейчас организаторы хранения информации (ОХИ) обязаны хранить IP-адреса пользователей и сайтов. Предложение министерства заключается в добавлении к этим данным информации о сетевых портах — идентификаторах программ или процессов, обслуживающих сетевые соединения, а также адресов ресурсов.

Представители ведомства объясняют необходимость этого шага тем, что отсутствие расширенной информации о пользователях затрудняет идентификацию тех, кто размещает или передает незаконный контент. Однако, такие изменения вызывают опасения среди экспертов, которые считают, что это может привести к расширению контроля и ограничений в сфере интернета.

Пока ведомство не предоставила официального ответа на запросы по поводу этого предложения. Однако, эксперты уже сейчас обсуждают потенциальные последствия расширения списка данных о пользователях для интернет-ресурсов.