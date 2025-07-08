В России
Опубликовано 08 июля 2025, 10:55
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В России предложили классифицировать информационные системы

Законопроект уточняет статус государственных и муниципальных ИС
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает чёткую классификацию информационных систем и уточняет критерии отнесения их к государственным. Документ направлен на повышение эффективности создания и учёта таких систем.
В России предложили классифицировать информационные системы

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Согласно проекту, информационные системы разделят на четыре типа. К первому отнесут государственные ИС (федеральные и региональные), созданные для исполнения полномочий госорганов и госкорпораций. Второй тип — муниципальные системы, работающие на основе решений местных властей. Третий включает ведомственные ИС для внутреннего обеспечения работы органов власти. Четвёртый тип объединит все остальные системы, не подпадающие под первые три категории.

Законопроект также вводит новые понятия: «государственная цифровая платформа», «государственный информационный ресурс» и «ведомственный сервис». Это поможет чётче регулировать их статус и использование.

Поправки разработаны к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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