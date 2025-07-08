В России предложили классифицировать информационные системы

Согласно проекту, информационные системы разделят на четыре типа. К первому отнесут государственные ИС (федеральные и региональные), созданные для исполнения полномочий госорганов и госкорпораций. Второй тип — муниципальные системы, работающие на основе решений местных властей. Третий включает ведомственные ИС для внутреннего обеспечения работы органов власти. Четвёртый тип объединит все остальные системы, не подпадающие под первые три категории.

Законопроект также вводит новые понятия: «государственная цифровая платформа», «государственный информационный ресурс» и «ведомственный сервис». Это поможет чётче регулировать их статус и использование.

Поправки разработаны к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».