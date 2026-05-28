В России предложили квантовый процессор на полярных молекулах

Опубликовано 28 мая 2026, 09:511 мин.
В России предложили квантовый процессор на полярных молекулахМодель рассчитана для кудитов
В пресс-службе Российского квантового центра (РКЦ) сообщили, что ученые разработали теоретическую модель многоуровневого квантового процессора на основе ультрахолодных полярных молекул. Ранее подобные системы в основном создавали на ионах, холодных атомах и сверхпроводниковых цепочках, пишет ТАСС.
Ученые смоделировали работу вычислителей на базе фторида стронция, а также соединения цезия и натрия. Расчеты показали возможность выполнения универсальных логических операций с кубитами и кудитами, имеющими три, четыре и пять состояний.
Особенность полярных молекул заключается в распределении положительного и отрицательного зарядов, благодаря чему соседние частицы могут взаимодействовать между собой. По данным исследователей, время выполнения операций оказалось на три порядка меньше времени жизни квантовых ячеек памяти, что позволит проверить технологию экспериментально, отметили в пресс-службе.