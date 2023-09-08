В России предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью магнитной стимуляции

С помощью ЭЭГ мы регистрируем быстрые процессы, которые протекают в мозге в течение нескольких миллисекунд. Но если нам нужно посмотреть длительные события - пятисекундные, пятиминутные интервалы, мы используем фБИКС. Это необходимо для оценки различных событий в центральной нервной системе. Совместное применение этих двух методов расширяет перечень возможных исследовательских задач.