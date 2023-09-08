В России предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью магнитной стимуляции

В России предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью магнитной стимуляцииМетод снижает возникновение побочных эффектов
Ученые Научно-исследовательского института нейронаук Самарского государственного медицинского университета предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью магнитной стимуляции.
Транскраниальная магнитная стимуляция позволяет воздействовать на определенные нервные клетки, учитывая особенности пациентов. Этот метод снижает возникновение побочных эффектов и может улучшить эффективность терапии.
На данный момент, болезнь паркинсона чаще лечат медикаментозным методом, который купирует отдельные особенности проявления болезни.
Сейчас проводится исследование, для него ученые используют высокоплотной электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (фБИКС).
С помощью ЭЭГ мы регистрируем быстрые процессы, которые протекают в мозге в течение нескольких миллисекунд. Но если нам нужно посмотреть длительные события - пятисекундные, пятиминутные интервалы, мы используем фБИКС. Это необходимо для оценки различных событий в центральной нервной системе. Совместное применение этих двух методов расширяет перечень возможных исследовательских задач.