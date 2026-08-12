В России предложили магнитную жидкость для УЗИ-диагностики

Технология использует магнитожидкостный мостик. В его составе находятся наночастицы феррита, благодаря чему жидкость удерживается в контактном зазоре и поддерживает передачу акустического сигнала во время сканирования.

Обычные контактные жидкости, включая воду, спирт и глицерин, могут вытекать или оставаться на пройденной поверхности в виде пленки. Это нарушает акустическую связь. Магнитная жидкость позволяет уменьшить такую проблему, отметили в пресс-службе.

Разработанная модель описывает течение жидкости в зазоре, помогает оценивать параметры контакта и свойства жидкости, а также снижать ее расход.