В России предложили магнитную жидкость для УЗИ-диагностики

Опубликовано 12 августа 2026, 10:131 мин.
В России предложили магнитную жидкость для УЗИ-диагностикиМагнитожидкостный мостик стабилизирует контакт
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Института механики сплошных сред УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) разработали математическую модель движения магнитной жидкости в зазоре между ультразвуковым датчиком и поверхностью объекта.
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Технология использует магнитожидкостный мостик. В его составе находятся наночастицы феррита, благодаря чему жидкость удерживается в контактном зазоре и поддерживает передачу акустического сигнала во время сканирования.
Обычные контактные жидкости, включая воду, спирт и глицерин, могут вытекать или оставаться на пройденной поверхности в виде пленки. Это нарушает акустическую связь. Магнитная жидкость позволяет уменьшить такую проблему, отметили в пресс-службе.
Разработанная модель описывает течение жидкости в зазоре, помогает оценивать параметры контакта и свойства жидкости, а также снижать ее расход.