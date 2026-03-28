В России предложили метод оценки состояния грунта под существующими сооружениями

Вместо бурения и лабораторных анализов исследователи передают вибрации по поверхности и регистрируют их прохождение через подземные слои с помощью датчиков. Это позволяет получить модель строения грунта без его разрушения.

Метод проверили на реальном оползневом склоне. Полученные данные совпали с архивными отчетами. Как пояснили ученые, сейсмический метод определяет последовательность и мощность слоев. Если структура не изменилась, можно использовать старые показатели прочности грунта, а масштабное бурение не требуется. Достаточно выполнить контрольные скважины.

Новый подход сокращает сроки исследований вдвое и снижает затраты примерно на 40%. Разработка применима для обследования подпорных стен, мостовых опор и фундаментов исторических зданий.