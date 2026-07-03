В России
Опубликовано 03 июля 2026, 16:39
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В России предложили новую архитектуру квантового компьютера на нейтральных атомах

Разработка упрощает передачу кубитов
В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые создали новую архитектуру квантового компьютера на основе нейтральных атомов. Разработка направлена на ускорение и повышение надежности передачи информации между удаленными кубитами, что важно для масштабирования таких систем, пишет ТАСС.
В России предложили новую архитектуру квантового компьютера на нейтральных атомах

© Ferra.ru

По словам директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексея Федорова, нейтральные атомы считаются одной из перспективных платформ для квантовых вычислений. Однако они взаимодействуют только на малых расстояниях, из-за чего передача квантовых состояний между удаленными кубитами остается сложной задачей.

Для решения этой проблемы исследователи предложили разделение системы на два типа ячеек памяти. Неподвижные кубиты выполняют вычисления, а подвижные выступают в роли «курьеров». Разработано пять архитектур, включая конвейерные схемы с перемещением атомов в оптических ловушках, варианты со свободным полетом и гибридные модели с элементами квантовой телепортации.

По оценке ученых, наиболее перспективной считается двунаправленная конвейерная схема, которая уже частично подтверждена экспериментально и может стать основой для масштабируемых квантовых компьютеров.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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