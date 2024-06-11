В России предложили новый метод оценки эффективности аппаратов для лечения рака

Опубликовано 11 июня 2024, 20:57
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В России предложили новый метод оценки эффективности аппаратов для лечения ракаОн точнее традиционных методов
Российские ученые предложили альтернативу традиционным токсикологическим тестам для оценки эффективности противоопухолевых лекарств. Согласно исследованию Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, традиционный подход к тестированию может занижать результаты на 10−20%.
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Используемые сейчас методы тестирования, основанные на культурах раковых клеток, часто дают недостоверные результаты из-за различных факторов, что приводит к неверным выводам об эффективности препаратов.
Ученые предлагают новый метод, основанный на автоматизированном подсчете светящихся клеток, окрашенных флуоресцентными красителями. Этот метод оценки точнее традиционных тестов, что поможет исследователям более точно определить эффективность противоопухолевых препаратов.
Этот новый подход также обеспечивает возможность выявления даже единичных раковых клеток, устойчивых к классическим препаратам. Это значительно ускорит разработку и поиск новых лекарств, способных побороть рак в его наиболее устойчивых формах.