В России предложили новый метод оценки эффективности аппаратов для лечения рака

Используемые сейчас методы тестирования, основанные на культурах раковых клеток, часто дают недостоверные результаты из-за различных факторов, что приводит к неверным выводам об эффективности препаратов.

Ученые предлагают новый метод, основанный на автоматизированном подсчете светящихся клеток, окрашенных флуоресцентными красителями. Этот метод оценки точнее традиционных тестов, что поможет исследователям более точно определить эффективность противоопухолевых препаратов.

Этот новый подход также обеспечивает возможность выявления даже единичных раковых клеток, устойчивых к классическим препаратам. Это значительно ускорит разработку и поиск новых лекарств, способных побороть рак в его наиболее устойчивых формах.