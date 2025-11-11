В России предложили новый способ обучения ИИ логическим рассуждениям

Вместо перестройки всей архитектуры ИИ ученые предложили использовать компактные векторы-настройки. Эти подсказки усиливают правильные логические шаги в уже предобученной модели, аналогично регуляторам громкости.

Тестирование на моделях показало эффективность подхода. При сохранении качества работы систем удалось сократить количество изменяемых параметров с миллионов до сотен тысяч. Расход памяти уменьшился с гигабайтов до сотен килобайт, а некоторые этапы обучения ускорились на порядки.

Метод также обеспечивает прозрачность процесса рассуждений ИИ, что позволяет изучать и целенаправленно улучшать логические способности моделей.