В России предложили новый способ переработки отходов металлургии

Опубликовано 24 июля 2024, 15:58
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В России предложили новый способ переработки отходов металлургииВ сырье для производства чугуна и стали
Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили инновационный способ переработки отходов металлургических предприятий. Новый метод позволяет преобразовывать пыль и окалину в сырье для производства чугуна и стали, сообщил заведующий лабораторией Юрий Капелюшин.
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Отходы металлургии, которые в России хранятся в шламонакопителях и отвалах, могут теперь перерабатываться в металлизованные брикеты. Эти брикеты, согласно разработке, будут использоваться для дальнейшего производства чугуна или стали, что поможет металлургическим комбинатам и прокатным цехам, отметил Капелюшин.
Процесс включает удаление хлора из пыли и ее прессование в брикеты. Замасленную окалину также спрессуют, сохраняя ее механические свойства. Полученные брикеты будут служить источником оксида железа и частично заменять руду в доменных печах.