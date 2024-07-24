В России предложили новый способ переработки отходов металлургии

Отходы металлургии, которые в России хранятся в шламонакопителях и отвалах, могут теперь перерабатываться в металлизованные брикеты. Эти брикеты, согласно разработке, будут использоваться для дальнейшего производства чугуна или стали, что поможет металлургическим комбинатам и прокатным цехам, отметил Капелюшин.

Процесс включает удаление хлора из пыли и ее прессование в брикеты. Замасленную окалину также спрессуют, сохраняя ее механические свойства. Полученные брикеты будут служить источником оксида железа и частично заменять руду в доменных печах.