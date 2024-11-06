В России
Опубликовано 06 ноября 2024, 16:50
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В России предложили новый способ повышения энергоэффективности в городах

Тепловые накопители могут улучшить энергоснабжение малых и средних городов
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали способ повышения эффективности энергетической инфраструктуры в малых и средних городах. Суть предложения заключается в включении теплового накопителя в систему энергоснабжения.
В России предложили новый способ повышения энергоэффективности в городах

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В малых и средних городах часто используются раздельные системы теплового и электрического снабжения, что приводит к частым авариям и снижению качества жизни. Для решения этой проблемы ученые предложили преобразование котельных в мини-ТЭЦ, использующие газотурбинные и газопоршневые технологии.

Кроме того, в систему включены тепловые регуляторы, активные тепловые пункты и системы накопления электрической энергии. Это позволит создать гибкую и более эффективную систему энергоснабжения, снижающую зависимость от внешних факторов.

Математическое моделирование показало, что добавление теплового накопителя в систему позволит распределять тепловую энергию по времени. Это повысит эффективность работы источников энергии на 16%, улучшит график работы и повысит бесперебойность теплоснабжения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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