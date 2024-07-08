В России предложили новый способ утилизации медицинских пластиковых отходов

Новая технология может стать основой для создания энергоэффективных мусоросжигающих установок, снижая выбросы угарного газа и повышая скорость горения отходов.

Специалисты подчеркнули важность грамотного выбора методов утилизации отходов, особенно при обращении с пластиком и медицинскими полимерными изделиями. Предложенная технология открывает новые перспективы для экологически безопасной переработки мусора и может быть ключевым шагом в направлении устойчивого развития промышленных регионов.

Ученые также планируют дальнейшие исследования для оптимизации процесса горения и разработки новых методов утилизации различных видов пластиковых отходов.