В России предложили новый способ утилизации медицинских пластиковых отходов

Опубликовано 08 июля 2024, 13:42
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В России предложили новый способ утилизации медицинских пластиковых отходовС помощью электрического поля
Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) предложили новый подход к утилизации пластиковых медицинских отходов без образования токсичных веществ. По данным специалистов, сжигание в электрическом поле может значительно улучшить процесс утилизации, обеспечивая полное окисление углеводородной основы материала.
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Новая технология может стать основой для создания энергоэффективных мусоросжигающих установок, снижая выбросы угарного газа и повышая скорость горения отходов.
Специалисты подчеркнули важность грамотного выбора методов утилизации отходов, особенно при обращении с пластиком и медицинскими полимерными изделиями. Предложенная технология открывает новые перспективы для экологически безопасной переработки мусора и может быть ключевым шагом в направлении устойчивого развития промышленных регионов.
Ученые также планируют дальнейшие исследования для оптимизации процесса горения и разработки новых методов утилизации различных видов пластиковых отходов.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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