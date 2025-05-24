В России предложили обязать компании предупреждать о работе с иностранным ИИ

Опубликовано 24 мая 2025, 07:261 мин.
В России предложили обязать компании предупреждать о работе с иностранным ИИНовая инициатива для защиты данных и борьбы с мошенниками
Российский сенатор Олег Голов направил в Минцифры предложение обязать компании, использующие иностранные системы искусственного интеллекта (ИИ) на территории РФ, предупреждать клиентов о применении таких технологий при обработке их данных. По мнению депутата, уведомление должно быть понятным и предоставляться до начала работы сервиса.
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Инициатива призвана обеспечить гражданам право на информированное согласие и повысить прозрачность в сфере обработки персональных данных. Сенатор отметил, что многие предприниматели обеспокоены рисками утечки данных через иностранные ИИ-сервисы, и это предложение поможет снизить такие угрозы.
Голов подчеркнул, что речь не идет о запрете иностранных ИИ, а лишь о необходимости информировать пользователей, чтобы они сами решали, хотят ли доверять обработку своих данных зарубежным алгоритмам. По его мнению, это также станет стимулом для развития российских технологий в сфере искусственного интеллекта.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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