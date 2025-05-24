В России предложили обязать компании предупреждать о работе с иностранным ИИ

Инициатива призвана обеспечить гражданам право на информированное согласие и повысить прозрачность в сфере обработки персональных данных. Сенатор отметил, что многие предприниматели обеспокоены рисками утечки данных через иностранные ИИ-сервисы, и это предложение поможет снизить такие угрозы.

Голов подчеркнул, что речь не идет о запрете иностранных ИИ, а лишь о необходимости информировать пользователей, чтобы они сами решали, хотят ли доверять обработку своих данных зарубежным алгоритмам. По его мнению, это также станет стимулом для развития российских технологий в сфере искусственного интеллекта.