В России
Опубликовано 22 июля 2025, 17:24
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В России предложили оценивать чистоту рек по улиткам

Новый метод испытан на реке Луга
В пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что специалисты учреждения разработали способ оценки экологического состояния рек по физиологическим показателям пресноводных улиток. Методика уже опробована на реке Луга в Ленинградской области и может применяться для мониторинга других водоёмов северо-запада России.
В России предложили оценивать чистоту рек по улиткам

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Традиционно для подобных исследований используют двустворчатых моллюсков, но учёные предложили альтернативу — анализ сердечного ритма и других параметров у брюхоногих моллюсков Viviparus viviparus. Эти улитки широко распространены в регионе, что делает метод удобным для практического применения.

Эксперименты проводились на трёх участках реки Луги, где моллюсков собирали на мелководье и изучали в лаборатории. С помощью специального оборудования исследователи фиксировали изменения сердечного ритма улиток при разных температурах, а также анализировали содержание тяжёлых металлов в их тканях и донных отложениях.

Выбор реки Луги для тестирования метода не случаен. На её экосистему влияют промышленные предприятия, строительство инфраструктуры, включая крупный мусороперерабатывающий завод в Кингисеппском районе. Новый подход позволяет выявлять наиболее загрязнённые участки и оценивать уровень антропогенной нагрузки.