В России предложили оценивать чистоту рек по улиткам

Традиционно для подобных исследований используют двустворчатых моллюсков, но учёные предложили альтернативу — анализ сердечного ритма и других параметров у брюхоногих моллюсков Viviparus viviparus. Эти улитки широко распространены в регионе, что делает метод удобным для практического применения.

Эксперименты проводились на трёх участках реки Луги, где моллюсков собирали на мелководье и изучали в лаборатории. С помощью специального оборудования исследователи фиксировали изменения сердечного ритма улиток при разных температурах, а также анализировали содержание тяжёлых металлов в их тканях и донных отложениях.

Выбор реки Луги для тестирования метода не случаен. На её экосистему влияют промышленные предприятия, строительство инфраструктуры, включая крупный мусороперерабатывающий завод в Кингисеппском районе. Новый подход позволяет выявлять наиболее загрязнённые участки и оценивать уровень антропогенной нагрузки.